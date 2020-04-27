شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى حول تلاعب مسئولى تعليم كفر الشيخ بـرسوم تظلمات الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوة ، إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفة بـ"تلاعب" المسئولين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ في حصيلة الرسوم المحصلة من أولياء أمور التلاميذ المتقدمين بتظلمات لإعادة تصحيح أوراق امتحانات المرحلة الإعدادية عن السنة الدراسية 18/2019 و19/2020.

وقال عضو مجلس النواب، إنه يتم تحصيل هذه الرسوم بإيصالات ورقية غير رسمية، ولا تتم إعادتها إلى أصحابها ممن يثبت صحة تظلماتهم وأحقية الطالب في الحصول على درجات أعلي كما تقضي التعليمات المعلنة.

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وأضاف النائب فتحي الشرقاوي، أنه بدلاً من إعادة هذه الأموال لأصحابها يتم توزيع حصيلتها علي وكيل الوزارة وقيادات المديرية والمقربين منهم، بمن فيهم المراقب المالي الذي يفترض أن يمنع مثل هذه المخالفات المالية غير القانونية.

جدير بالذكر، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منحت كل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.