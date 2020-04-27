شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط بباريس يطالب العالم بمواجهة تجنيد تركيا لـ 10 آلاف إرهابي للقتال في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس ان مابثته بعض الفضائيات العربية عن تجنيد تركيا لقرابة 10 آلاف من المرتزقة للقتال في العاصمة الليبية طرابلس وانه وصل منهم حتى الآن إلى ليبيا 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية انما هو دليل قاطع على استمرار السياسيات الارهابية التى يقوم بها النظام التركى التركى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان داخل الاراضى الليبية وطالب " على " فى بيان له اصدره اليوم من المجتمع الدولى باسره بصفة عامة ومن الامم المتحدة وجامعة الدول العربية بصفة خاصة سرعة التدخل لوقف الممارسات الارهابية للنظام التركى الارهابى داخل الاراضى الليبية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة ارهابيى ومرتزقة رجب طيب اردوغان مناشدا جميع القوى السياسية الشرعية والشعب الليبيى بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى لمواجهة ارهابى ومرتزقة اردوغان حتى تكون الاراضى الليبية مقبرة لهم

تجدر الاشارة إلى هناك تقريرا اكد أنه بلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 2500 مرتزق ليحول أردوغان ليبيا لحقل تجارب لأسلحته وأن عدد القتلى في صفوف الميليشيات وصل لأكثر من 223 قتيلا وأن قادة المجموعات التي وصلت مؤخرا لليبيا أوعزت إلى مقاتليها بعدم الحديث عن المقابل المادي الشهري ونبّهت عليهم في أثناء حديثهم بأن يقولوا أنهم قَدِموا لمساعدة الشعب الليبي وليس من أجل المال.