ماعت تطالب مجلس الأمن الأفريقى بإعادة النظر فى انسحاب قوات "أميصوم" بالصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان، إن قاعدة حلني العسكرية القريبة من مطار مقديشو الدولي تعرضت اليوم الأحد لهجوم بقذائف الهاون من قبل عناصر حركة الشباب الإرهابية، وهي القاعدة المحصنة التي تتخذها بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" مقرًا لها.

وأضافت مؤسسة ماعت، أنه سقطت قذيفة في منزل قريب من حلني أدت إلى مصرع 5 أشخاص وأعلنت حركة الشباب مسئوليتها عن الهجوم الذي يعتبر الثاني من نوعه والذي تشنه على مقر بعثة الاتحاد الإفريقي في مقديشو خلال شهر أبريل الجاري.

وأوصت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مجلس السلم والأمن الأفريقي بإعادة النظر في انسحاب قوات "أميصوم" من البلاد، لا سيما وأن حركة الشباب تصعد من وتيرة عملياتها الإرهابية، مع ضرورة تقديم مزيد من الدعم العسكري للقوات الحكومية بما يتماشى مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالسلام والعدل، والتطلع الرابع من أجندة 2063 الخاص بإسكات صوت البنادق في القارة الأفريقية.