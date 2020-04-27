شكرا لقرائتكم خبر عن مد باب التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة مد فترة التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفى حتى يوم 30 مايو 2020، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنح فرصة حقيقية لمشاركة عدد أكبر من الأعمال المتميزة.

وكانت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية قد أعلنت من قبل عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي، على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

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وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميُّز فى العمل الصحفى، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصرى، وتُمنح الجائزتان فى ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل فى الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وأكدت مؤسسة هيكل، فى بيان لها، أنها تهدف من خلال هذه الجوائز مكافأة صحفيين عرب شبان أو شابات، تميزوا فى مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2019، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد فى عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد، وقد فاز بالجائزة منذ انطلاقها 6 من المواهب المتميزة من شباب الصحفيين.

وأضافت "تسرى شروط التقدم لجوائز المسابقة على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، شريطة أن يتمتع المتقدم بإحدى الجنسيات العربية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا، ومن المقرر أن يبدأ التقديم للجوائز عن العام 2019 فى يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 ولمدة ثلاثة أشهر، بحيث ينتهى التقديم فى 30 أبريل 2020".