شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان : تصريحات البنك المركزى طمأنت المصريين بشأن مواجهة سلبيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي والتى أكد فيها أن القطاع المصرفي والمالي في مصر استعد خلال الفترة الماضية وأن قطاع البنوك قوي واستطاع عمل دور جيد خلال أزمة كورونا.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه على مدى سنوات كانت رؤوس الأموال ضعيفة والآن لدينا رؤوس أموال بأكثر من450 مليار جنيه طمأنت رجال الأعمال والصناعة والاستثمار وأيضا الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية على أن مصر قادرة على مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

ووجه " عامر " ، فى بيان له أصدره اليوم ، التحية الى محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر ، على احترافيته من خلال التعاون الجاد والحقيقى مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اتخاذ حزمة من الاجراءات والقرارات المهمة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته السلبية على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية والسياحية والخدمية وغيرها .

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وقال المهندس محمد فرج عامر، أن تأكيد محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، فى تصريحاته باتخاذ إجراءات اقتصادية ضخمة أشاد بها الجميع من الخارج وأن صندوق النقد الدولي متحمس جدا لأن يدعم مصر في برنامج مدته عام فقط وأننا لدينا مرونة في الحصول على التمويل الدولي لدعم بعض القطاعات التي تضررت بسبب أزمة كورونا بانه دليل قاطع وشهادة جديدة من صندوق النقد الدولى على قوة الاقتصاد المصرى ونجاحه فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.