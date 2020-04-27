شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجولات الميدانية لنواب المحافظين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية والتأكيد على متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك بمرافقه مسؤل الرقابة الإدارية.

وشملت جولة نائب المحافظ ومسؤل الرقابة الإدارية متابعة سير العمل ونسب التنفيذ فى مشروع تطوير و رفع كفاءة شارع سعد زغلول ومشروع رفع كفاءة شارع عاطف السادات، ومشروع تطوير حديقة فريال، إلى جانب متابعة العمل بشارع البترول و مجمع المواقف الجديد، بالإضافة إلى متابعة مشروع محطة صرف صحى حى الضواحى.

كما شملت الجولة المتابعة الميدانية لمشروع منتجع سكني الداون تاون بنطاق حي الزهور ومشروع تطوير شارع السيد سرحان بحي الزهور، وكذا الوقوف على أخر تطورات مشروع الإسكان الاجتماعى، ومعدلات التنفيذ بمشروع اسكان اجتماعى المرحله الثالثة تحت إشراف جهاز التعمير والإسكان لعدد 201 عمارة، والمرور على مشروع الإسكان الاجتماعى المرحله الثالثة لعدد 202 عمارة تحت إشراف مديرية الإسكان وجهاز المشروعات، ومتابعة المشروع الاستثمارى بعدد 80 عمارة، والموقف التنفيذى الحالى لمشروع الكراسة الزرقاء لـ 241 عمارة تحت إشراف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإشراف مديرية الإسكان.

وخلال الجولة الميدانية الموسعة أكد نائب المحافظ علي استمرار سير العمل بكل قوة في جميع المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتأكيد على متابعة تنفيذ اجراءات السلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل جميع المشروعات حرصا علي سلامة جموع العمال لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد ، كما حرص نائب المحافظ على الالتزام بالتعليمات التى اقرتها الجهات المعنية المتعلقة بصحة وسلامة العمال فى كافة المشروعات والتنبيه على المسؤلين اتباع الارشادات وعدم الاخلال بها.

وقاد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بمنيل شيحه، يرافقة السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس والأجهزة الأمنية بالمدينة حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية على طريق مصر أسيوط السريع بنطاق قرية منيل شيحه بمركز ومدينة أبوالنمرس حيث تمت ازالة مخالفات بناء على الأراضي الزراعية وقد تم اتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه نائب المحافظ بضرورة المرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع اي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

كما تابع نائب محافظ قنا أعمال التعقيم والتطهير بشوارع مدينة قنا، ولعدد من المنشآت العامة شملت محيط البنك الاهلي وبنك مصر والبريد وشوارع منطقة حوض 10 بمدينة قنا وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتطهير كافة المنشآت بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة .

وأوضح نائب المحافظ أنه يتم تنفيذ حملة تطهير وتعقيم واسعة لكل المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، مؤكدا علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والحيوية بمختلف المراكز والقري بالمحافظة، مجددا شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني علي دورها البارز في دعم ومشاركة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وواصل نائب محافظ بنى سويف بلال حبش اجتماعاته بممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود، ضمن الجهود المتواصل لتعظيم دور المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية ومختلف القضايا التي تهم المواطنين، وفي اطار خطة المحافظة التنموية التي ترتكز على حشد كل الجهود الرسمية وغير الرسمية لتحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات، خاصة في الفترة الحالية.

وخلال انعقاد الاجتماع أشار نائب المحافظ إلى سرعة الوصول إلى تصور واضح يترجم لمهام وتكليفات محددة يتم اسنادها لأعضاء اللجنة ، على أن يتم التحرك بداية من اليوم ، وأن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية ، وأن نعمل سويا بروح الفريق الواحد من أجل وطننا الغالي مصر ، نظرا لما تمر به البلاد في الوقت الراهن،حيث لا تدخر الدولة جهدا في مواصلة النهوض بمختلف القطاعات،وذلك بالتوازي مع جهودها الملحوظة في مجابهة وإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي يشهدها العالم في الفترة الحالية.

وناقش نائب محافظ بني سويف خلال الاجتماع، تنفيذ خطوات عملية لتوحيد الجهود وترتيب الأولويات لكافة الجمعيات،مؤكدا على أهمية أن تضافر الجهود والأنشطة، لتحقيق أكبر عائد للتنمية يشعر به المواطنون ،موضحا أن الجهود المتفرقة تقل عوائدها على المجتمع،وربما تصل إلي بعض الأماكن دون غيرها.

وأشار نائب محافظ بني سويف إلى أنه تمت مراعاة اختلاف الأولويات حسب كل مرحلة، حيث إن أزمة كورونا حاليا هى الملف الأهم للدولة ، ويزداد في ظل هذه الأزمة احتياجات المواطنين في بعض الخدمات الحيوية ،خاصة الخدمة الصحية، ومستلزمات الإجراءات الوقائية،قائلا ( المواطن دائما في أي أزمة يتطلع لمزيد من الجهود سواء من الحكومة أو المجتمع المدني ، ولذلك يلزم توحيد الجهود وأن نعمل جميعنا بروح الفريق الواحد ن وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار).

كما ناقش الحاضرون عددا من الآليات المقترحة ، والخطوات المنفذة ، ونقاط القوة لدعمها ونقاط الضعف لتلافيها ، حيث أكد نائب المحافظ على أنه سيتم عرض الخطوات العملية والأعمال المحققة ضمن تقرير مفصل لعرضه على محافظ بني سويف،الذي يتابع هذا الملف بكل اهتمام ، نظرا لأهمية المجتمع المدني الحيوية في دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية..

وتفقد نائب محافظ الدقهلية هيثم الشيخ، عضو محلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحدائق والمنتزهات بشارع الجيش وشارع قناة السويس للتأكد من خلوها من المواطنين و مدينة جمصة للتأكد من عدم تواجد مواطنين في الشواطئ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الشواطئ والحدائق العامة.

وأيضا تفقد "الشيخ" رفقه محافظ الدقهلية حديقة الاندلس وحديقة ابن لقمان وام كلثوم والمنتزهات العامة وشوارع المدينة للتأكد من خلوهم من اي مواطنين.

كما تفقد "الشيخ" رفقه محافظ الدقهلية عددا من شون وصوامع القمح للاطمئنان على سير العمل فيها والتأكد من عدم وجود أية معوقات، وتيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد .كما أشرف "الشيخ" علي حملة تطهير لعدد من الشوارع في نطاق حي شرق المنصورة نظمها الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني.

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وسلم نائب محافظ الدقهلية عددا من ماكينات الرش الخاصة بالتطهير لشباب أحد مبادرات المجتمع المدني الذين ساهموا بشكل فعال في عمليات التطهير بالدقهلية.

وأجرى نائب المحافظ الأستاذ محمد موسى عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين جولة تفقدية لمتابعة إجراءات غلق الحدائق والمتنزهات والمحال العامة والتجارية تزامناً مع أعياد الربيع وشم النسيم كإجراء إحترازى في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نقل العدوى بين المواطنين، يأتى هذا في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتصدى بكل حزم لمنع أى مظاهر للاحتفالات.

وتفقد حديقة الطفل وحديقة الياسمين بمدينة شبين الكوم للتأكد من الغلق التام وعدم توافد المواطنين إليها، وتأكيدا على تعليمات المحافظ على إستمرار الغلق الكامل لجميع الحدائق والمتنزهات العامة بمختلف مراكز المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع خلال فترة الإحتفال ومنع أى تجمعات أو إقامة أى إحتفالات أو فعاليات من شأنها تجمع وإختلاط المواطنين وإتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وكذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للحد من انتشار نقل العدوى بين المواطنين.