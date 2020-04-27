شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرى الخارجية والهجرة حول وفاة مصرى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير الخارجية، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن الأسباب التى دعت أحد المواطنين المصرين بمحافظة الفروانية بدولة الكويت إلى الانتحار، وعن الإجراءات التى ستتخذها الوزارة لعودة العالقين والمقيمين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من العديد من الدول حفاظاً على كرامة المصريين فى الخارج.

وأوضح خليل أنه فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها المصريين فى دولة الكويت أقدم أحد المصريين المقيمين فى محافظة الفروانية بدولة الكويت على الانتحار شنقاً وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وما أعقبه من توقف العمل لدى البعض لتطبيق إجراءات الحجر الصحى المنزلى الذى فرضته الأزمة التى يعيشها العالم.

وأشار النائب إلى أن ذلك يأتى ضوء ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، حيث قالت زوجة الوافد، وهى مصرية أيضاً، إن زوجها قام بشنق نفسه داخل مسكنه، بعد تقبيل رأسها وقبل إبنه وأبلغها أنه سيدخل إلى غرفة النوم للحصول على غفوة وبعد دقائق سمعت صوت استغاثة صادر من غرقة النوم وإذ بها تجد زوجها قد شنق نفسه بحبل، حيث حاولت إنقاذه وقص الحبل والاستنجاد بفرق الإسعاف، وتم نقل زوجها إلى مستشفى الفروانية وحاول الأطباء جاهدين إنعاش قلب الزوج دون جدوى، وفارق الزوج الحياة.

وأضاف النائب ، أن المصريين فى دولة الكويت يتعرضون لمشاكل ضخمة ، و لابد من اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لعودتهم من الخارج، بعد أن أقرت دولة الكويت تمديد تعليق العمل في مؤسسات الولة من اليوم 26 إبريل حتي يوم 28 مايو، مطالبا الحكومة باتخاذ اللازم لعودة المصرين المقيمين فى العديد من الدول والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن ولا تقتصر العودة على العالقين فقط لانهم لا يمثلون أكثر من 1% من الراغبين فى العودة.

