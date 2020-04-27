شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: النفايات الطبية تمثل تحديًا إضافيًا لمنع انتشار عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول التخلص الآمن من النفايات الخاصة بمصابى الفيروس، خاصة أن يوم تخرج من مستشفيات العزل الصحى آلاف من القفازات والكمامات والبذلات الواقية والسرنجات الطبية المستخدمة، إلى سلال المهملات، حيث يقوم الأطباء والتمريض بعد التعامل مع المصاب بفيروس كورونا، باستبدالها بأخرى جديدة معقمة، مما يمثل تحديا جديدا أمامنا حتى لا تكون سببا فى تفشى الوباء.

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وأكد بركات ، أن قطاع المخلفات الطبية الخطرة شهد زيادة ملحوظة فى الكميات اليومية، منذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى مصر، حيث يُقدر متوسط حجم النفايات الطبية، وفق افتراضات حسابية، تعتمد على معدل التولد اليومى لكل سرير «حسب نوعه»، أو معدل التولد اليومى لكل منشأة صحية، مثل المعامل أو الصيدليات، ووفق تلك الضوابط فإن متوسط حجم النفايات الطبية اليومية، لكل مستشفيات مصر، هو 300 طن يوميا.

وأضاف النائب ، أن سلة النفايات الخطرة الموجودة في المستشفيات غير متوافرة في الشوارع، ولذلك لا بد من توفيرها في مختلف المناطق وتمييزها بلون معين، حتى تكون مختلفة عن صناديق القمامة العادية، وبالتالي يضع المواطنون فيها هذه النفايات الطبية لمنع انتشاء الفيروس، فهذه النفايات من أخطر أنواع النفايات على البيئة وعلى صحة الإنسان؛ لاحتمال احتوائها على بكتيريا وفيروسات وفطريات وغيرها من مسببات الأمراض، لذا فهي من أكثر المسبّبات التي تقف وراء ظهور الأمراض والأوبئة السريعة الانتشار والتي تفتك بأرواح الناس.