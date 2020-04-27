صور.. تنسيقية الأحزاب تستعرض جهود حزب الوفد فى مواجهة كورونا

وقد بادر الحزب بتشكيل لجنة طوارئ صحية وطنية ضمت كفاءات طبية ومهنية، تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، كما دشن حملتي تطهير وتعقيم جابت محافظات الجمهورية من أقصاها لأدناها لنشر بروشورات التوعية والمواد المطهرة، بالإضافة إلى حملات تطهير وتعقيم موسعة استهدفت المنشات العامة والخاصة في أرجاء البلاد.

وأطلق الحزب عبر مقره الرئيسي ولجانه بالمحافظات مبادرات لتوزيع سلع ومستلزمات غذائية على المتضررين من فيروس كورونا، وخاصة أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، وسداد ديون المتعثرين لدى محلات البقالة، كما أطلق مبادرة ضيوف مصر الأفارقة بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين الأفارقة، وقامت المبادرة بتوزيع عدد من حقائب المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة.

ودشن الحزب مبادرة «مدرسك في بيتك»، لدعم خطة الدولة في التعليم عن بُعد، ومساعدة طلبة المدارس في شرح دروسهم وتدريبهم على الأبحاث الدراسية، بهدف تخفيف العبء عن أولياء أمور التلاميذ دون أي أعباء مالية، حيث ضمت المبادرة نخبة كبيرة من المدرسين في كافة المواد الدراسية، بدءاً من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

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يذكر أن التنسيقية تضم عددا من الأحزاب السياسية، التي تتضافر جهودها في كافة القضايا التي تهم المجتمع والمصلحة العامة.