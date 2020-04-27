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بوتين يعين سفيرًا جديدًا في مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سفيرا جديدا لدى مصر يدعى جيورجي بوريسينكو، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم" عن منشور على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

وكان وجاء تعيين السفير الروسي الجديد في مصر، بعد 8 أشهر تقريبا من إعلان وزارة الخارجية الروسية وفاة السفير السابق سيرجي كيربتشينكو، فاجأة في أحد المستشفيات بالقاهرة.

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