التضامن تبدأ صرف معاش مايو الجمعة.. ومواعيد جديدة بالبريد والتأمينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، إنها ستبدأ صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينة الصراف الآلي يوم الجمعة المقبل، على أن تقسم عملية الصرف من مكاتب التأمينات والبريد.

وقالت الوزيرة نيفين القباج، في بيان صحفي، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" بداية من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو.

ومن المقرر أن يتم تقسيم عملية صرف المعاشات لمن يصرف من داخل منافذ ومكاتب هيئة التأمينات والبريد، بحسب قيمة المعاش، وفقًا لما ذكره البيان.

وقال البيان إن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيصرفون معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومي السبت والأحد الموافقين (2-3) من شهر مايو.

وأضاف أن أصحاب المعاشات ممن يبلغ معاشهم أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيصرفون معاشاتهم يومي "الاثنين والثلاثاء" الموافقين (4-5) من شهر مايو.

وتابع أن أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف، فسيصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس الموافقين (6-7) مايو.

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وقالت الوزارة إن أصحاب المعاشات ممن يزيد معاشهم عن 3 آلاف جنيه، بجانب من يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له سيصرفون معاشاتهم بداية من يوم السبت ٩ مايو.

وذكر البيان أنه سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.

وقالت الوزيرة إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر مايو لما يزيد عن 8.373 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.285 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.471 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.903 مليار جنيه، وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.217 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ 5.931 مليار جنيه، وفقا للوزيرة.

وأضافت أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر مايو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وأكدت الوزارة توفير كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.