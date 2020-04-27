الحكومة الألمانية تشيد بالتعامل المسؤول للطوائف الدينية مع أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أشادت الحكومة الألمانية بالتعاون مع الطوائف الدينية في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين إن الطوائف الدينية بدت "واعية للغاية بالمسؤولية والمشكلة".

وتبنت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الجائحة إطارا لإعادة إنعاش حذرة للحياة الدينية في ألمانيا، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية.

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وذكر المتحدث أن هذا الإطار سيكون أساسا للقرارات المنتظرة من المؤتمر الذي سينعقد الخميس المقبل بين الحكومة الاتحادية والولايات.

وقال زايبرت: "الممارسة الدينية مكفولة دستوريا في ألمانيا وتتمتع بقيمة عالية للغاية في بلدنا... الكثير من الناس لديهم حاجة قوية داخلية لممارسة دينهم في إطار طائفتهم وليس فقط داخل المنزل".

وكانت الكنائس الألمانية نشرت توصياتها الخاصة لإعادة القداسات الجماعية فيها خلال فترة الجائحة، والتي تضمنت مشاركة عدد محدود من المصلين، وارتداء الكمامات.