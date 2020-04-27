15 قرارًا لمجلس جامعة بورسعيد حول الامتحانات التحريرية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد مجلس جامعة بورسعيد، اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة وضع الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة المختلفة.

وقرر المجلس انتهاء "التعليم عن بُعد" يوم 30 أبريل الجاري، وعدم احتساب تقييم المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام ضمن المجموع التراكمي، واختيار المشاريع البحثية لجميع فرق النقل لتقييم الطلاب، وإلغاء جميع الامتحانات التحريرية والشفهية، وأن يعد الطالب إما رسالة بحثية أو مشروع بحثي أو بحث مرجعي في أحد الموضوعات التي يحددها القسم المعني في كل كلية، على أن تكون المشروعات البحثية بالكليات بشكل فردي لكل طالب، ويجرى تقييم جميع الطلاب في الأبحاث المقدمة ناجح أو راسب في الفصل الدراسي الثاني.

كما قرر المجلس الانتهاء من طرح الموضوعات البحثية على الطلاب في جميع الكليات حتى يوم الخميس 7 مايو على أن يجرى تسليم الأبحاث ابتداءً من يوم 1 يونيو حتى يوم 30 يونيو، وتقييم الأبحاث المقدمة من الطلاب من خلال لجنة الممتحنين وعدم قبولها إذا ثبت أنها بحوث منقولة، وفي حالة عدم قبول البحث الذي أعده الطالب في مقرر أو أكثر، يجرى منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة، وإذا لم يقبل البحث للمرة الثانية يعتبر الطالب راسب وتطبق عليه القواعد لأوضاع الطلاب الراسبين.

ووافق مجلس جامعة بورسعيد على تأجيل امتحانات السنوات النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ومواد التخلفات يجرى قيام الطلاب بأدائها في أقرب فرصة ممكنة بعد عودة الدراسة، كما تعقد امتحانات طلاب الدراسات العليا عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة، وبالنسبة للطلاب الوافدين الذين يتعذر تواجدهم لأداء الامتحانات، وافق المجلس على تأجيلها أو عقدها إلكترونياً.