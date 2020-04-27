أكثر من 204 آلاف وفاة في العالم جراء جائحة كورونا..والولايات المتحدة الأكثر تضررا

أدت جائحة كورونا إلى تسجيل نحو 204 آلاف وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس في الصين نهاية العام الماضي.

وحسب البيانات الأخيرة، فإن كوفيد-19 خلف ما لا يقل عن 204696 وفاة في أرجاء المعمورة منذ ديسمبر الماضي.

وأعدت هذه الحصيلة وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد، وأفادت بأن 929630 أصيبوا بالفيروس، وتعافى ما لا يقل عن 797800 شخص منه في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

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وتشير الحصيلة إلى أن والولايات المتحدة، الأكثر تضررا جراء الوباء من حيث عدد الوفيات والإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 54175 حالة من أصل 956292 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء نحو 106366 حالة على الأقل.

وبعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات، تأتي إيطاليا (26644) وفاة، ثم إسبانيا (23190)، وفرنسا (22856)، بريطانيا (20732)، والصين (4632) وفاة.