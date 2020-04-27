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في ارتفاع قياسي جديد.. السعودية تسجل 1289 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

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 أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الإثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس خلال اليوم الماضي، ما يتخطى الرقم القياسي للإصابات اليومية الذي رصد خلال

السبت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات إلى 18811، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى

144 بزيادة 5 حالات جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدد المتعافين في البلاد بلغ 2531، بزيادة 174 شخصًا خلال اليوم الماضي.

ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس، من حيث عدد الإصابات.

 

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