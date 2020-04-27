أستراليا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ مطلع مارس

سجلت أستراليا 10 إصابات بفيروس كورونا خلال أمس الأحد، في أدنى مؤشر للإصابات اليومية منذ 6 مارس الماضي، فيما خفضت جارتها نيوزيلندا مستوى الإنذار وسط تراجع مطرد للإصابات ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وحسب وزارة الصحة الأسترالية، فإنه منذ 25 يناير عندما تم رصد أول حالة كورونا في البلاد في مدينة ميربورن، بلغ

إجمالي الأصابات 6713، والوفيات 83، فيما تماثل 5539 شخصا للشفاء.

وفي نيوزيلندا أعلنت وزارة الصحة الاثنين عن تسجيل وفاة واحدة بكورونا لترتفع بذلك الحصيلة إلى 19.

ومع انخفاض معدل الإصابات اليومية إلى بضع حالات فقط خلال 8 أيام على التوالي، انتقلت نيوزيلندا حتى

منتصف الليل بالتوقيت المحلي من مستوى الإنذار 4 إلى المستوى 3 لتخفيف القيود عن بعض الأعمال، مع الإبقاء على مستوى الإنذار 3 لمدة أسبوعين قبل إجراء مراجعة أخرى واتخاذ قرار في 11 مايو.

وحسبما أعلنت الصحة النيوزيلندية الاثنين، سجلت البلاد إصابة مؤكدة جديدة وأربع حالات جديدة محتملة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1469، تماثل 1180 أي حوالي 80% منهم للشفاء.