كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: نعمل على تحسين التقنيات الرئيسية للتعامل مع حالات الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل التلفزيون الرسمي في الصين، اليوم الاثنين، عن اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس شي جين بينج، أن السلطات الصينية ستعمل على تسريع تطوير التقنيات الرئيسية وتحسين قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ استجابة لجائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن الصين ستركز اختبار فيروس كورونا الجديد COVID-19 على المجموعات عالية الخطورة مثل الأشخاص من المناطق المصابة أو الذين يعانون من الأعراض، مما يوحي بأن السلطات ليست على وشك الاندفاع نحو اختبارات واسعة النطاق، حسبما أعلن جين تشي، رئيس معهد أعلى للأبحاث الحكومية، اليوم الاثنين.

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وقال جين تشي، رئيس معهد بيولوجيا الأمراض في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية الطب في اتحاد بكين: "تتوافق استراتيجية الاختبار الحالية للبلاد مع استراتيجيتنا لمكافحة الأوبئة والوقاية منها"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "جين" للصحفيين في مؤتمر صحفي ببكين: "يتم إجراء الاختبارات في الغالب على المجموعات عالية الخطورة مثل الأشخاص الذين يعانون من الأعراض أو من المناطق المصابة والمدارس والمستشفيات".