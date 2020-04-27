كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا و400 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الاثنين، تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا و400 إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت السلطات الصحية الهولندية، 138 وفاة جديدة و708 إصابات إضافية بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.