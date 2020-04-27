كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تحافظ على اختبار فيروس كورونا على المجموعات عالية الخطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستركز الصين اختبار فيروس كورونا الجديد COVID-19 على المجموعات عالية الخطورة مثل الأشخاص من المناطق المصابة أو الذين يعانون من الأعراض، مما يوحي بأن السلطات ليست على وشك الاندفاع نحو اختبارات واسعة النطاق، حسبما أعلن جين تشي، رئيس معهد أعلى للأبحاث الحكومية، اليوم الاثنين.

وقال جين تشي، رئيس معهد بيولوجيا الأمراض في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية الطب في اتحاد بكين: "تتوافق استراتيجية الاختبار الحالية للبلاد مع استراتيجيتنا لمكافحة الأوبئة والوقاية منها"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "جين" للصحفيين في مؤتمر صحفي ببكين: "يتم إجراء الاختبارات في الغالب على المجموعات عالية الخطورة مثل الأشخاص الذين يعانون من الأعراض أو من المناطق المصابة والمدارس والمستشفيات".

وأشار إلى أن المجموعات الأخرى التي تطلب الاختبار، مثل تلك التي تعود إلى العمل والتي تنطوي على كثافة عالية من الناس، سوف تتلقى الاختبارات بقدر الإمكان.

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وقالت الحكومة مؤخرًا، إنها تعتزم إجراء اختبارات أكثر انتشارًا للتعرف بسرعة على شركات النقل وعزلها، وذلك في أعقاب الارتفاع المفاجئ في الحالات المرتبطة بالأشخاص القادمين من الخارج وعمليات الإرسال المحلية الجديدة.

ولكن الصين قالت أيضًا، إنه يجب تحسين دقة الاختبارات، كما يجب إنشاء المزيد من المختبرات. كما أنه من غير الواضح من سيدفع ثمن أي اختبار جماعي لمئات الملايين من الناس - الدولة أو أصحاب العمل أو الفرد.

في حين أنه من السهل التعرف على الأشخاص الذين يعانون من حمى شديدة ويعانون من مشاكل في التنفس، إلا أن بعض حاملي الفيروس الجديد لا يظهرون إلا القليل من الأعراض المعتادة أو لا يعانون منها، كما أنهم قادرون على إصابة الآخرين.

وقالت السلطات الصحية الصينية، بعد اختبار إيجابي للفيروس، إنه حتى يوم الأحد، كانت 974 حالة بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

لا يوجد تقدير رسمي لعدد الناقلين بدون أعراض الذين لم يتم اختبارهم بعد.