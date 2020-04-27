بعد تأكد إصابة حارس أمن بكورونا.. إغلاق “أسواق السلام” بالقنيطرة وإخضاع جميع العاملين للاختبار

قررت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين، إغلاق المركز التجاري “أسواق السلام” بالمدينة، بعد اكتشاف إصابة حارس أمن يعمل بالمركز، وهو عسكري سابق يبلغ من العمر 45 سنة، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد عزيز كرماط، نائب رئيس عمدة المدينة، أن الشخص المعني، قد تأكدت إصابته بالفيروس، بعدما جاءت نتيجة تحاليل العينات المؤخوذة منه إيجابية.

وأشار كرماط في تدوينة على حسابه في فيسبوك، إلى أن عمل رجل الأمن بعيدة على الزبناء إلا وأنه كإجراء احترازي، قد تقرر إخضاع كل العاملين للإختبار مع إغلاق أبواب “أسواق السلام” إلى تاريخ لاحق.