قررت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين، إغلاق المركز التجاري “أسواق السلام” بالمدينة، بعد اكتشاف إصابة حارس أمن يعمل بالمركز، وهو عسكري سابق يبلغ من العمر 45 سنة، بفيروس كورونا المستجد.
وأكد عزيز كرماط، نائب رئيس عمدة المدينة، أن الشخص المعني، قد تأكدت إصابته بالفيروس، بعدما جاءت نتيجة تحاليل العينات المؤخوذة منه إيجابية.
وأشار كرماط في تدوينة على حسابه في فيسبوك، إلى أن عمل رجل الأمن بعيدة على الزبناء إلا وأنه كإجراء احترازي، قد تقرر إخضاع كل العاملين للإختبار مع إغلاق أبواب “أسواق السلام” إلى تاريخ لاحق.
وجدير بالذكر أن إقليم القنيطرة، بما فيه المدينة، قد عرف إلى حدود أمس الأحد، تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منها 13 شخصا، فيما توفيت حالة واحدة، وفق أرقام المديرية الجهوية للصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأكد إصابة حارس أمن بكورونا.. إغلاق “أسواق السلام” بالقنيطرة وإخضاع جميع العاملين للاختبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.