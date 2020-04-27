قال الفنان الكوميدي حسن الفد، ليلة أمس الأحد، إنه لم يستفد أبدا طوال مسيرته، من أي مبلغ مادي من القنوات العمومية مقابل عرضها أعماله الفنية، أو المساهمة في إنتاجها.
وشارك الفد، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة مع تعليق شخص من الجمهور، اعتبره من بين الفنانين الذين يستفيدون من المال العمومي عبر القنوات، ليرد بتوضيح أكد فيه أن جميع سلسلاته لم تستفد أبدا من أي مبلغ مالي مقابل عرضها، أو أي صرف للمال من طرف القنوات لإنجازها، مشيرا إلى أنه يلجأ للمحتضنين، الذين يؤدون للقناة الثانية عادة مقابل، عرض أعماله.
وعدد الفد نقطا عديدة في تدوينته، وجاء فيها :”ماعمر دوزيم صرفات درهم واحد على أعمالي الرمضانية..دوزيم كتاخد لفلوس باش تدوز أعمالي…المحتضنين الخواص اللي كيمولو أعمالي ماشي المال العام وكيخلصو دوزيم باش تدوزها”.
وأشار الفد إلى أن القناة الثانية، تحقق مداخيل وصفها بالضخمة، من وراء إعادة بث سلسلاته طوال فترات السنة، وقال: “بعد البث الأول، دوزيم كتدخل مبالغ ضخمة من عائدات الإشهار فإعادات البث طيلة سنوات، زائد يوتوب بلا ما تخرج درهم واحد”.
وشدد النجم المغربي على أن المقاولة الصغرى التي يمتلكها تساهل في دعم العام من خلال الضرائب وخلق قيمة تجارية مضافة، المستفيد الأول منها قناة عمومية. وخلص: “أنا الممثل الوحيد اللي ما عمر شي قناة صرفات لفلوس على أعمالو”.
وانطلق أمس الأحد، عرض أول حلقة من أصل 4 حلقات تتكون منها سلسلته الفكاهية الجديدة “طوندونس”، حيث نشرتها قناة “دوزيم” على اليوتوب، رغم أن موعد العرض المعلن عنه في شاشة التلفاز هو خميس كل أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الفد: لم أستفد من مال القنوات العمومية طوال مسيرتي..و”دوزيم” تحصل على المال لعرض أعمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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