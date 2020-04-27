القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرحت الهيئة العربية للطوارئ، أنه استمرارا لتوجهها وبعد مصادقة وزارة الداخلية على تحويل 30 مليون شيكل للطرود الغذائية في البلدات العربية خلال شهر رمضان، حوّلت وزارة الرفاه الاجتماعي طلبا لأقسام الرفاه في السلطات المحلية العربية، وذلك لترتيب قوائم بأسماء العائلات التي ستحصل على قسائم الشراء كطرود غذائية، وفق ترتيب أقسام الرفاه الاجتماعي.
وكانت الهيئة العربية للطوارئ قد قامت برصد وتقدير الاحتياجات للطرود الغذائية للعائلات المستورة في المجتمع العربي خلال شهر رمضان المبارك، وقدمتها للوزارة بطلب توفير الميزانية لسد احتياجات 60 ألف عائلة عربية.
وصادقت الوزارة على ميزانية بقيمة 30 مليون عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 500 شيكل للعائلة، في السلطات المحلية العربية.
يذكر أن الهيئة تواصل عملها لرصد احتياجات السلطات المحلية العربية في فترة أزمة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العربية للطوارئ: مطالبة السلطات المحلية بترتيب قوائم لقسائم الشراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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