اليمن..المليشيا تغلق خامس مسجد ومركز للسلفيين في ذمار وتعتقل إمامه

الإثنين 27 أبريل 2020

أفادت مصادر محلية بمحافظة ذمار، بأن ميليشيا الحوثي اقتحمت مركزاً للسلفيين في مديرية عتمة غرب المحافظة وسط اليمن.



وقال سكان محليون، إن ميليشيا الحوثي اقتحمت مسجد ومركز "الخير" للعلوم الشرعية والإسلامية في منطقة الثلوث (مركز مديرية عتمة) واعتقلت القائم عليه وأغلقت المسجد والمركز.

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وأضافت المصادر أن الميليشيا اعتقلت الشيخ "بشير علي البحري" إمام وشيخ المركز واقتادته إلى جهة مجهولة ولا يعرف مصيره حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو أبو مالك الجرموزي وأبو طارق علي حيدر الظافر، اقتحما المركز ورفعا الشعارات الحوثية الطائفية عليه، قبل أن يقوما بإغلاقه.

وسبق أن اقتحمت ميليشيا الحوثي مراكز تابعة للسلفيين في المحافظة، من بينها مركز العلوم الشرعية في مدينة معبر، كما اقتحمت مركز الإمام الشوكاني في مدينة ذمار، ومركز الصباري بشارع المنزل وسط المدينة، ومركز الرحمن، ومركز الخير، وصادرت محتوياتها واعتقلت وطردت الطلاب والمدرسين القائمين عليها.