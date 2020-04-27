"التعاون الخليجي" يؤكد على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها

الإثنين 27 أبريل 2020

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، على أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها.



وشدد في بيان له، على ضرورة إلغاء أي خطوة تُخالف اتفاق الرياض، داعياً اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف.

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وشدد على والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

إلى ذلك، أعرب عن أمله في أن تسفر الجهود عن وقف أي أنشطة أو تحركات تصعيدية وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير