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شكرا لقرائتكم خبر عن انزلاقات صخرية تقطع طريق العدين الجراحي بإب والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
شهدت مديرية العدين انزلاقات صخرية تتسبب في قطع الطريق أمام المركبات في خط العدين، الجراحي غرب محافظة إب.
وقال عدد من المسافرين ان الطريق الرابط بين محافظتي إب والحديدة شهد انزلاقات صخرية تسببت بقطع الطريق في ظل غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رغم مناشدات المواطنين.
وقال مصدر في مكتب الاشغال العامة بمحافظة إب ان فتح الطريق من اختصاص المؤسسة العامة للطرقات، فيما المسافرون عالقون دون تجاوب من احد بحسب عدد من مالكي المركبات ومن المسافرين أيضا.
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