شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020 واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران سلسلة إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية الأممية، واستهدفت الأحياء السكنية في مدينة حيس غرب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

مصادر محلية في حيس أفادت أن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة منازل المواطنين في مركز المدينة، بشكل مكثف وعنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة صوب منازل المواطنين في قرية بني مغاري غرب حيس ، وخلفت حالة من الذعر في صفوف السكان . ورفعت مليشيات الحوثي من تصعيدها اليومي في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، في تعنت واضح منها رافضة الإلتزام ببنود اتفاق استوكهولم.

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