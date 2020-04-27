صحيفة: جهود إماراتية لتسهيل الخدمات الحكومية في ظروف فرضها وباء «كورونا»

الإثنين 27 أبريل 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة، من أجل تخفيف الضغوط وتسهيل الخدمات الحكومية، في ظل الظروف التي يفرضها وباء «كورونا» في كافة أنحاء العالم، وذلك سعياً إلى تيسير الحصول على جميع الخدمات الحكومية، وتيسير الإجراءات بأسهل وأفضل السبل، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتخفيف على المتعاملين، وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة، بيسر وفاعلية، تواصل «لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية»، جهودها الحثيثة في تصميم وإطلاق المبادرات الداعمة للجهود الوطنية، لضمان تقديم أفضل خدمات حكومية ذكية للمتعاملين من كافة فئات المجتمع عن بُعد.



وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين إلى أن معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أكد أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عززت قدرات الحكومة وجاهزيتها في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة المتغيرات والحالات الطارئة، ومكنتها من تقديم أفضل الخدمات، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية، والإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تتبناها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».

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وأضافت أن «لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية»، أعلنت مؤخراً، إطلاق مجموعة خدمات جديدة، شملت دليل خدمات «رقمي» للخدمات الحكومية على مدار الساعة، وتفعيل أسطول «توصيل» لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك مركز الاتصال الوطني «تواصل 171»، وعدداً من المبادرات الأخرى التي تعتمد على توظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة، ما يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد.

وأوضحت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن حكومة دولة الإمارات تتميز بالعمل بروح الفريق الواحد، وتكامل أدوار الجهات الحكومية، وتضافر جهودها، التي أسهمت في دعم توجهات الدولة، وتعزيز مساعيها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.