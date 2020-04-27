شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تُحبط محاولة تسلل حوثية وتكبد المليشيا خسائر في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020 أحبطت القوات المشتركة المرابطة في مديرية حيس جنوب الحديدة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية وكبدت العناصر المتسللة خسائر فادحة فيما أجبرت البقية على الفرار.

مصادر عسكرية ميدانية أفادت ان المليشيات الحوثية حاولت التسلل من جهة وادي نخلة ومزرعة قاسم حسين صوب الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حيس، ولكن سرعان ما انكسرت امام يقظة وصلابة القوات المشتركة. Advertisements وأضافت المصادر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال الإشتباكات، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة. وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها للهدنة الأممية وتصعيد عملياتها العسكرية رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

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