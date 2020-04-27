شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون" يعود لعمله بعد شفاءه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الصحية إدوارد أرجار عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تولي مهام منصبه عقب تعافيه من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال الوزير البريطاني إنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني اليوم بكبار وزراء حكومته والمستشارين بعد عودته إلى ممارسة مهام منصبه وسيتم اطلاعه على مستجدات الأحداث المحلية والدولية وجهود الحكومة في مكافحة جائحة فيروس كورونا في البلاد.

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