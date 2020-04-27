شكرا لقرائتكم خبر عن 96 وفاة و991 إصابة جديدة بكورونا في إيران والان نبدء بالتفاصيل
وكانت إيران سجلت أمس 60 حالة وفاة، وكان هذا هو أدنى عدد للوفيات تسجله منذ 46 يوما.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 91472 حالة، بعد تسجيل 991 حالة إصابة جديدة.
وأوضح أن 3011 من المصابين في حالة حرجة.
كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 70933 ، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
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