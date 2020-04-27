اخبار العالم

96 وفاة و991 إصابة جديدة بكورونا في إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 96 وفاة و991 إصابة جديدة بكورونا في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس في البلاد إلى 5806 حالة، بعد تسجيل 96 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت إيران سجلت أمس 60 حالة وفاة، وكان هذا هو أدنى عدد للوفيات تسجله منذ 46 يوما.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 91472 حالة، بعد تسجيل 991 حالة إصابة جديدة.

وأوضح أن 3011 من المصابين في حالة حرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 70933 ، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 96 وفاة و991 إصابة جديدة بكورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا