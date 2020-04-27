شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا العالم" : الإصابات تتجاوز الـ 3 ملايين والوفيات 207 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم تجاوز عدد الإصابات به الثلاثة ملايين حالة إصابة اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الثلاثة ملايين ظهر اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 882 ألف حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 207 آلاف. وسجلت الولايات المتحدة وحدها نحو ثلث إصابات العالم بنحو 987 ألف إصابة.