شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا العالم" : الإصابات تتجاوز الـ 3 ملايين والوفيات 207 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الثلاثة ملايين ظهر اليوم.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 882 ألف حالة.
وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 207 آلاف. وسجلت الولايات المتحدة وحدها نحو ثلث إصابات العالم بنحو 987 ألف إصابة.
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