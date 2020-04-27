رياضة 2020-04-27 | 15:26 608 مشاهدة ‬اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإثنين، السماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة، بدلاً من ثلاثة كما هو معتاد، بصفة مؤقتة. وقال "فيفا" في بيان، إن "الفكرة ستساعد في التعامل مع ضغط مباريات الدوري وسط محاولات إكمال الموسم خلال فترة زمنية قصيرة عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا ". وأضاف أن "المقترح يجب أن يحظى بموافقة مجلس الاتحاد الدولي وسيتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع بقية منظمي المسابقات".



وتابع "كل فريق ستتاح له إمكانية استخدام خمسة تبديلات خلال المباراة مع احتمالية إضافة تبديل آخر اذا امتدت المباراة لوقت إضافي إن كانت الظروف تسمح بذلك".

وتابع "كل فريق ستتاح له إمكانية استخدام خمسة تبديلات خلال المباراة مع احتمالية إضافة تبديل آخر اذا امتدت المباراة لوقت إضافي إن كانت الظروف تسمح بذلك". المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. 'فيفا' يقترح إجراء 5 تبديلات في المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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