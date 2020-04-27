كشف النائب رياض التميمي، الاثنين، عن عودة نشاط تنظيم "داعش" للعديد من مناطق ديالى، عازيا ذلك الى غياب الدعم المقدم من وزارتي الداخلية والدفاع مع انشغال القوات الامنية بقرار حظر التجوال.
وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "نشاط عناصر تنظيم داعش عاد الى مناطق عديدة من ديالى منها بهرز والعظيم وزاغنيه والكاطون، عازيا ذلك التهور الو اسباب عديدة منها غياب الدعم من الوزارات الامنية".
وأضاف التميمي، أن "هناك غياب في الدعم المقدم من وزارتي الداخلية والدفاع مع انشغال القوات الامنية بتفعيل قرار الحظر وانخفاض نسبة دوام المنتسبين ماانعكس سلبا على المشهد الامني".
وأضاف التميمي، أن "هناك غياب في الدعم المقدم من وزارتي الداخلية والدفاع مع انشغال القوات الامنية بتفعيل قرار الحظر وانخفاض نسبة دوام المنتسبين ماانعكس سلبا على المشهد الامني".
وتابع التميمي أن "قيادة الشرطة لاتملك كاميرات متخصصة رغم اهميتها وانخفاض اسعارها مع عطل اكثر من 300 عجلة عسكرية لدى قوات الفرقة الخامسة للجيش العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عودة نشاط 'داعش' لمناطق بديالى ويعزوه لانشغال القوات الامنية بحظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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