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2020-04-27 | 15:12
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علق حارس مرمى المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، نور صبري، على قرار اعتزاله وشعوره بعد مشاهدته رد فعل الجمهور ووسائل الاعلام.
وقال صبري عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، "أيام وأنا احاول اكتب شيئاً لكن تخونني الكلمات، فضلت أن أكتفي بما كتب وقيل وردة الفعل العظيمة من قبل المحبين".
واضاف "شكراً لكم جميعاً أعلام جمهور لاعبين مدربين واعذروني إذا اخطأت بحق أحد وأتمنى أن أكون قد قدمت شيئاً يبقى خالداً في تاريخ الكرة العراقية وذاكرة الجمهور".
وخاض الحارس الذي يلقب بـ"الامبراطور"، 100 مباراة دولية مع اسود الرافدين، استطاع ان يحافظ على عذرية شباكه لـ33 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر نور صبري عن اعتزاله: أتمنى ان أبقى خالداً في ذاكرة الكرة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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