نور صبري عن اعتزاله: أتمنى ان أبقى خالداً في ذاكرة الكرة العراقية

واعلن صبري، امس الأول، اعتزاله بعد مسيرة صبري في الملاعب لمدة 20 عاماً، مثل من خلالها العديد من الأندية العراقية وكانت له تجربة احترافية مع نادي هجر السعودي موسم 2018/ 2019.

وقال صبري عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، "أيام وأنا احاول اكتب شيئاً لكن تخونني الكلمات، فضلت أن أكتفي بما كتب وقيل وردة الفعل العظيمة من قبل المحبين".



Advertisements

واضاف "شكراً لكم جميعاً أعلام جمهور لاعبين مدربين واعذروني إذا اخطأت بحق أحد وأتمنى أن أكون قد قدمت شيئاً يبقى خالداً في تاريخ الكرة العراقية وذاكرة الجمهور".

وخاض الحارس الذي يلقب بـ"الامبراطور"، 100 مباراة دولية مع اسود الرافدين، استطاع ان يحافظ على عذرية شباكه لـ33 مباراة.