وسط مخاوف اقتصادية.. النفط الأمريكي يهبط بنحو 25%

وسعت أسعار النفط من خسائرها اليوم الاثنين، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 25%، وسط مخاوف اقتصادية بسبب تراجع الطلب وامتلاء مخزونات النفط العالمي بشكل سريع. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو بنسبة 24.03% إلى 12.87 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 6.62% إلى 20.02 دولار للبرميل.

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