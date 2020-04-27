مع تجاوز إصابات كورونا 3 ملايين.. تحذيرات من تخفيف الإغلاق المبكر

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أرجاء العالم 3 ملايين إصابة، في حين بلغ عدد المتوفـين 207 آلاف، وتجاوزت حالات الشفاء عالميا 880 ألفا.

ووفق موقع "وورلد ميتر"، فإن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 3 ملايين و17 ألفا و776 إصابة.



وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بـ987 ألفا و322 حالة.

تلتها إسبانيا بـ236 ألفا و199، وإيطاليا بـ197 ألفا و675، وفرنسا بـ162 ألفا و100، وألمانيا بـ157 ألفا و770، وبريطانيا بـ152 آلاف و840، وتركيا بـ110 آلاف و130 إصابة.

أما بالنسبة للصين -التي انتشر منها الفيروس إلى العالم- فقد بلغ عدد الإصابات في برها الرئيسي 82 ألفا و830 حالة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية -على لسان المتحدث باسمها- إن الصين ضحية للمعلومات المغلوطة بشأن كورونا، وليست مصدرا لها.



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وجاء ذلك ردا على تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أفاد بوجود "أدلة كثيرة" على أن الصين تنشر معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، حذر البروفيسور نيل فرغيسون (أحد المستشارين العلميين للحكومة البريطانية) من أن التخفيف المبكر لإجراءات الإغلاق من شأنه أن يتسبب في وفاة مئة ألف شخص بوباء كورونا.

وقال فيرغسون في تصريح صحفي لإحدى وسائل الإعلام البريطانية إن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي أثمرت نتائج إيجابية حتى الآن، لكنه حذر من أن التخفيف منها مبكرا قد يؤدي إلى تضاعف عدد الوفيات خمس مرات مع نهاية العام الجاري.

وأضاف فيرغيسون أن حتى تخفيف الإجراءات على الفئات العمرية الصغيرة من المجتمع من شأنه أن يشكل مخاطر كبيرة، ويزيد تعاظم تفشي الوباء.