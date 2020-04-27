فائض المعروض وطاقة التخزين يخفضان أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط الاثنين، وذلك وسط مؤشرات على امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا، وانهيار الطلب جراء تفشي فيروس كورونا.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركي إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته عام 2017.
وانخفضت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 2.05 دولار أو 12.1 بالمئة إلى 14.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام برنت 1.08 دولار، نحو 5 بالمئة، ليستقر عند 20.36 دولار للبرميل، مع العلم أن عقود يونيو لخام برنت تنتهي يوم الخميس.
وسجلت التعاملات الآجلة على النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وانخفضت في 8 من الأسابيع التسعة السابقة، وأنهى برنت الأسبوع منخفضا نحو 24 بالمئة، بينما فقد خام غرب تكساس 7 بالمئة.
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