الإمارات ترسل إمدادات طبية إلى إندونيسيا لمساعدتها في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 20 طنا من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ويستفيد من هذه الامدادات الطبية أكثر من 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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وقال عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا.. " يأتي إرسال هذه المساعدات الهامة اليوم إلى إندونيسيا في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم جميع الدول التي تواجه أزمة فيروس كورنا المستجد.

وأضاف "على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بأسره، فإنه يمكننا التغلب على هذه التحديات من خلال تقديم يد العون للدول المتضررة من هذا الوباء".

وأكد تضامن ووقوف دولة الإمارات إلى جانب إندونيسيا، التي يجمعنا معها علاقات وروابط قوية، من خلال هذه المساعدات التي تهدف إلى مكافحة انتشار الفيروس".

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 314 طنا من المساعدات إلى أكثر من 27 دولة، استفاد منها نحو 314 ألفا من العاملين في المجال الصحي.