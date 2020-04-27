مسؤول صيني يحذر من مقاطعة الشعب الصيني لاستراليا حال حققت بتفشي كورونا

حذر سفير ​الصين​ لدى ​أستراليا​ تشينغ جينغيي، من أن “المطالب بإجراء تحقيق في تفشي ​فيروس كورونا​، يمكن أن تؤدي إلى مقاطعة المستهلكين الصينيين للمنتجات الأسترالية أو للزيارات إلى هذا البلد”>

ولفت جينغيي إلى أن "الضغوط لإجراء تحقيق مستقل في أصول الوباء، تنطوي على خطر"، منوّهاً بأن "الشعب الصيني يشعر بالاستياء والخيبة مما تفعله أستراليا الآن".

كما شدد على أنه "إذا تحول المزاج من سيء إلى أسوأ سيقول الناس أنهم لن يذهبوا إلى بلد كهذا، وقد يغير السياح آراءهم"، مشيراً إلى أن "القرار متروك للناس، قد يقول الناس العاديون لن نشرب النبيذ الأسترالي ونأكل لحم البقر الأسترالي".

وهدد تشينغ أيضا بمسألة توجه الطلاب الصينيين إلى الجامعات الأسترالية، وهو الأمر الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للعائدات، وطالته قيود السفر المفروضة للحد من تفشي الوباء، موضحاً أن "أهالي الطلاب قد يفكرون أيضا ما إذا كان المكان الذي وجدوه ليس ودودًا، بل حتى معاديًا وما إذا كان هو أفضل مكان لإرسال أبنائهم إليه".

وفي السياق، اتهم تشينغ أيضا أستراليا بتكرار مواقف ​الولايات المتحدة​، لافتاً إلى أن "بعض الأشخاص يسعون لتحميل المسؤولية للصين في مشكلاتهم وصرف الانتباه"، موضحاً "أنه نوع من الإرضاء للتأكيدات التي تعلنها بعض القوى في واشنطن".