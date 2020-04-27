نانسي بيلوسي تعلن تأييدها المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن

اعلنت رئيسة ​مجلس النواب الاميركي​ ​نانسي بيلوسي​ في تصريح عبر الفيديو الاثنين تأييدها المرشح الديموقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​. وقالت بيلوسي "اليوم، يسرني أن اؤيد جو بايدن لتولي رئاسة ​الولايات المتحدة​ لانه سيكون رئيسا استثنائيا". إضغط للمزيد

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