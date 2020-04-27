أعلنت وزارة الصحة ​الفيليبين​يّة "تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وعشر وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات في الفيليبين إلى 7777، والوفيات إلى 511"، لافتةً إلى أنّ "70 شخصًا تعافوا من العدوى، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 932".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 10 حالات وفاة جديدة و198 إصابة بفيروس "كورونا" في الفيليبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.