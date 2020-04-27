إعادة فتح المدارس الثانوية في شنغهاي وبكين بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

عاد عشرات آلاف التلاميذ إلى ​المدارس​ الثانوية في ​شنغهاي​، بعد أشهر من الإغلاق لوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فيما تعود أكبر مدن ​الصين​ تدريجيًّا إلى الحياة الطبيعيّة. وقد سُمح فقط لطلاب التعليم العالي في بكين بالعودة إلى المدارس للتحضير للفحص المهم لدخول الجامعة.

وتمكّنت الصين من وقف انتشار الفيروس إلى حدّ كبير، لكنّها لا تزال متأهّبة مع تزايد المخاوف من حالات لأشخاص قادمين من الخارج، أو ظهور موجة ثانية من الإصابات في شمال شرق البلاد.

وكانت المدارس قد أغلقت أبوابها في مختلف أنحاء البلاد منذ كانون الثاني، وبدأ إعطاء الدروس على الانترنت. وقد بدأت تفتح تدريجيًّا الشهر الماضي فيما يُرتقب أن تستأنف الدراسة في ​ووهان​، الّتي كانت البؤرة الأولى للوباء، في 6 أيار المقبل.