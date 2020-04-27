النشرة: فتح الطرقات في بلدة منين بريف دمشق بعد عزل لشهر تقريبا بسبب كورونا

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "بعد قرابة شهر على عزل بلدة منين في ​ريف دمشق​ بسبب اكتشاف لإصابة بفيروس "كورونا"، قامت محافظة ريف دمشق بفتح طرقات البلدة، حيث عادت الحياة الطبيعيّة إليها".

وجالت "النشرة" في المنطقة واطّلعت على واقع الطرقات والمحلات. ولفت مسؤول المركز الصحي في البلدة لـ"النشرة"، إلى أنّ "فك العزل جاء بعد التأكّد التام من عدم وجود أي إصابة بـ"كورونا"، موضحًا أنّ "بعد اكتشاف امرأة مصابة قبل شهر، قامت الكوادر الطبية بفحص 88 شخصًا كانوا قد خالطوا المصابة، وتبيّن أنّ جميعهم غير مصابين باستثناء حالتين تمّ عزلهما".

وأفاد بأنّ "من المرتقب أن تفكّ الدولة عزلة منطقة ​السيدة زينب​، بعد التأكّد من عدم وجود إصابات جديدة داخلها".