إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 4115 بعد تسجيل 50 حالة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 76 حالة شفاء جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الّتي تماثلت للشفاء في المغرب إلى 669 حالة". ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد حالات الوفاة استقرّ عند 161 حالة، وقد تمّ تسجيل 50 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في المغرب إلى 4115 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 24 ألف و301 حالة". وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين "الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

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