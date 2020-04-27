أفاد رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك، بأن "السفارة الأميركية في كييف، حذفت من موقعها الإلكتروني معلومات عن المختبر البيولوجي للمستوى الأخير من الحماية الذي يعمل فقط مع مسببات الأمراض البشرية "Pathogen".
من جهتها، أشارت السفارة الأميركية إلى أنه "يوجد في أوكرانيا مركز أبحاث يعمل لضمان تخزين موحد وآمن لمسببات الأمراض والسموم الخطرة، ولا يمكن أن يصبح مصدرًا للأوبئة".
ةفي هذا الإطار شدد ميدفيدتشوك على أن "هذه محاولة يائسة لتبرير واستبدال نشر معلومات حول الأنشطة الفعلية للمختبرات الخطرة، بكلمات عامة".
بالتوازي، لفت الحزب إلى أن "السفارة تحاول إخفاء معلومات حول مركزين مشاركين في دراسة مسببات الأمراض الخطرة على البشر، كانا يعملان في أوكرانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أوكراني: السفارة الأميركية حذفت معلومات عن عمل مختبراتها البيولوجية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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