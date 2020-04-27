اشارت مصادر مصرفية لـ"رويترز" الى ان ​المصارف​ في ​لبنان​ حددت سعر الصرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات ب​الدولار​ الأميركي هذا الأسبوع.

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كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مصادر مصرفية: بنوك لبنان تحدد سعر صرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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