أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأنّ "​الشرطة القضائية​ في ​قوى الأمن الداخلي​ ختمت بالشمع الأحمر بعض محال الصيرفة المخالِفة، وأوقفت عددًا من الصيارفة المتجوّلين للتحقيق معهم، بسبب التلاعب بسعر صرف ​الدولار​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الشرطة القضائية ختمت محال صيرفة مخالفة في النبطية بالشمع الأحمر وأوقفت صيارفة متجولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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