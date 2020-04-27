التقى المفتي ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​، النائب ​فيصل الصايغ​ وجرى البحث في الشؤون السياسية والاقتصادية. وفي تصريح له، لفت الصايغ الى "اننا نعاني أزمة سياسية وصلنا إليها بسبب ممارسات ​السلطة​ وتوجهاتها الاستئثارية والإلغائية، لذا سنتعامل معها يوما بيوم، نحن مع كل ما يؤدي إلى ​مكافحة الفساد​، ومكافحة الهدر، وإنما بحسب الأصول، وعبر قضاء مستقل"، مشيرا الى ان "هناك تشكيلات قضائية أصدرها ​مجلس القضاء الأعلى​ فلتتفضل ​الحكومة​ وتصدر هذه التشكيلات، ولتبدأ بموضوع الهدر الحاصل في ​الكهرباء​، والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتهرب الجمركي، إضافة إلى مجموعة قضايا اقتصادية. نحن كحزب تقدمي اشتراكي طرحنا ورقة اقتصادية كاملة في هذا المجال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ التقى دريان: نحن مع مكافحة الفساد إنما بحسب الأصول وعبر قضاء مستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.