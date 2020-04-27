مراقبو الاقتصاد والزراعة والسياحة جالوا في حسبة صور ومحاضر ضبط في حق مخالفين

جال مراقبو وزارات ​الاقتصاد​ والزراعة و​السياحة​، على بعض محال الخضار و​الفاكهة​ في حسبة صور بمؤازرة قوة من عناصر ​أمن الدولة​ وعناصر من شرطة ​بلدية صور​ للتحقق من التزام التجار بأسعار اللائحة التوجيهية الصادرة عن ​وزارة الزراعة​.

وسطر المراقبون أربعة ​محاضر ضبط​ في حق بعض أصحاب المحال بعد كشف مخالفتهم لسعر مبيع البندورة مقارنة باسعار لائحة وزارة الزراعة.