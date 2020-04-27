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مراقبو الاقتصاد والزراعة والسياحة جالوا في حسبة صور ومحاضر ضبط في حق مخالفين

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جال مراقبو وزارات ​الاقتصاد​ والزراعة و​السياحة​، على بعض محال الخضار و​الفاكهة​ في حسبة صور بمؤازرة قوة من عناصر ​أمن الدولة​ وعناصر من شرطة ​بلدية صور​ للتحقق من التزام التجار بأسعار اللائحة التوجيهية الصادرة عن ​وزارة الزراعة​.

وسطر المراقبون أربعة ​محاضر ضبط​ في حق بعض أصحاب المحال بعد كشف مخالفتهم لسعر مبيع البندورة مقارنة باسعار لائحة وزارة الزراعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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