مراقبو الاقتصاد والزراعة والسياحة جالوا في حسبة صور ومحاضر ضبط في حق مخالفين

جال مراقبو وزارات الاقتصاد والزراعة والسياحة، على بعض محال الخضار والفاكهة في حسبة صور بمؤازرة قوة من عناصر أمن الدولة وعناصر من شرطة بلدية صور للتحقق من التزام التجار بأسعار اللائحة التوجيهية الصادرة عن وزارة الزراعة.
وسطر المراقبون أربعة محاضر ضبط في حق بعض أصحاب المحال بعد كشف مخالفتهم لسعر مبيع البندورة مقارنة باسعار لائحة وزارة الزراعة.
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