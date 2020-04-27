مراد:‏ قرار استعادة قطاع الاتصالات يثبت تصميم الحكومة على وقف الهدر والفساد

اشار الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "قرار وزير الاتصالات طلال الحواط استعادة ​الدولة​ لادارة ​قطاع الاتصالات​ الخلوية من الشركتين، يثبت تصميم ​الحكومة​ على وقف الهدر و​الفساد​"، مضيفا :"كل التهنئة للوزير حواط وللحكومة والشعب الذي يستحق حكومة تحرص على ​المال​ العام".

وتابع مراد :"‏انتظروا صراخ المتضررين وهجومهم على الحكومة والوزير بعنف، ‏يا جبل ما يهزك ريح".