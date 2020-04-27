مراد:‏ قرار استعادة قطاع الاتصالات يثبت تصميم الحكومة على وقف الهدر والفساد

اشار الوزير السابق حسن مراد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "قرار وزير الاتصالات طلال الحواط استعادة الدولة لادارة قطاع الاتصالات الخلوية من الشركتين، يثبت تصميم الحكومة على وقف الهدر والفساد"، مضيفا :"كل التهنئة للوزير حواط وللحكومة والشعب الذي يستحق حكومة تحرص على المال العام".
وتابع مراد :"انتظروا صراخ المتضررين وهجومهم على الحكومة والوزير بعنف، يا جبل ما يهزك ريح".
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